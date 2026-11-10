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Quem era Vivi Motta, estudante de Direito e influencer de moda de 23 anos, que morreu no Rio

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A influenciadora e estudante de Direito Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, morreu aos 23 anos na segunda-feira, 9, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente na coluna de Lu Lacerda, na revista Veja Rio. A causa da morte não foi informada.

Vivi conciliava a graduação em Direito com a produção de conteúdo para plataformas digitais, nas quais compartilhava referências de moda e momentos da rotina. No TikTok, reunia mais de 31 mil seguidores. Após a confirmação da morte da jovem, o perfil dela no Instagram foi desativado, e a conta no TikTok passou a ficar restrita a usuários autorizados.

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Em entrevista ao perfil The Code Rio, no Instagram, ela contou que a faculdade a ajudava a desenvolver o olhar analítico, enquanto a moda e a criação de conteúdo eram o espaço para explorar o lado criativo, testar ideias e transformar referências em algo próprio.

Vivi era filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, de uma família conhecida na sociedade carioca. A mãe é uma joalheira mineira que construiu a trajetória profissional no Rio. Zammit é fundador da Gourmet Sports Hospitality (GSH), empresa de alimentação e bebidas para estádios, casas de shows e grandes eventos. A jovem morava em São Conrado, na zona sul do Rio.

Homenagens e despedida

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A morte da jovem provocou manifestações de pesar nas redes sociais. A socialite Narcisa Tamborindeguy publicou mensagem de apoio à mãe da jovem, e a apresentadora Márcia Goldschmidt também deixou uma manifestação de carinho. A influenciadora Nicole Bahls disse estar chocada, e Giovanna Chaves, amiga de Vivi, publicou homenagens nos stories. Luciana Gimenez e Schynaider Moura reagiram com emojis.

A cerimônia de despedida será na quarta-feira, 11, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Segundo o crematório, a cerimônia ocorre das 15h10 às 18h, na capela A Premium. O Estadão não conseguiu contato com a família até a publicação.

O nome da influenciadora está em alta nas últimas horas no Google Trends.

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