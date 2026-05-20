Quem era o desembargador encontrado morto nos arredores da Vista Chinesa, no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou na terça-feira, 19, o corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que estava desaparecido desde o dia 14 de abril.

O cadáver do magistrado foi encontrado nos arredores do mirante Vista Chinesa, na zona sul da capital fluminense, por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e do Corpo de Bombeiros. O corpo não apresentava sinais de violência.

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O desembargador ingressou na magistratura federal em 1993, após ser aprovado em concurso do TRF-2 para o cargo de juiz federal substituto. Atuou na 1ª Vara Federal de Niterói, na 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e na 28ª Vara Federal Cível da capital fluminense. Em 2017, tomou posse como desembargador federal do TRF-2.

Em maio de 2023, o plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o afastamento cautelar de Alcides Martins de suas funções jurisdicionais. A medida foi tomada após o magistrado se envolver em um episódio de violência doméstica em sua residência, em Ipanema, na zona sul do Rio, que resultou em acusações de lesão corporal, resistência à prisão, agressão contra policiais e abuso de autoridade.

Na ocasião, o órgão de controle do Judiciário considerou que o comportamento demonstrado era incompatível com os requisitos exigidos para o exercício do cargo.

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A morte de Ribeiro Filho é investigada pela polícia, que apura as causas.