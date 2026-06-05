Quem era o ator que morreu em motel após ir para quarto com dois homens
José Patrik tinha 32 anos e atuava com projetos artísticos e culturais
O ator José Patrik Machado, 32 anos, encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (05) dentro de suíte de motel em Campo Grande (MS), era conhecido por trabalhos artísticos e culturais desenvolvidos em Mato Grosso do Sul. A morte, envolta em circunstâncias ainda não esclarecidas, continua mobilizando a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PC-MS) na investigação dos acontecimentos que antecederam o óbito.
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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, José Patrik estava hospedado no estabelecimento acompanhado de dois homens. No entanto, ambos deixaram o motel antes que funcionários percebessem que o ator havia morrido. A saída dos acompanhantes passou a ser um dos principais pontos analisados pelos investigadores, que pretendem ouvi-los para reconstruir os últimos momentos da vítima.
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Segundo relato prestado por uma recepcionista à polícia, durante a madrugada foi feito contato por interfone com a suíte. Na ocasião, José Patrik confirmou que continuaria utilizando o quarto. Algum tempo depois, funcionários tentaram novo contato, mas não obtiveram resposta. Diante da ausência de retorno, empregados do motel decidiram verificar a situação pessoalmente. Ao entrarem na acomodação, encontraram o ator já sem sinais aparentes de vida.
A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta de 0h29. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram e constataram a morte. O corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que o óbito havia ocorrido algum tempo antes.
A principal hipótese considerada pelo médico que atendeu é a de uma possível overdose. Entretanto, a suspeita ainda não foi confirmada oficialmente e dependerá dos resultados dos exames periciais realizados pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Peritos estiveram na suíte para coletar vestígios e reunir informações que possam contribuir para a elucidação do caso. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames para definir os próximos passos do inquérito.