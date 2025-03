Quem era a musa que morreu após desfilar para escola de samba

continua após publicidade

Aline Bianca, de 38 anos, infartou e morreu no domingo (23) horas após ter desfilado pela escola no Carnaval de Vitória. Conforme o G1, a musa da Independente de Boa Vista era proprietária de um salão de beleza e desfilava no Sambão do Povo havia três anos.

Conforme a assessoria da empresária, Aline descansou quando saiu da avenida e já estava em casa quando passou mal. A musa foi encaminhada para um hospital particular na Grande Vitória, mas na unidade, sofreu um infarto e não resistiu.

A mulher que deixou marido e dois filhos um de 10 e outro de 19 anos, planejava a inauguração de um novo espaço do salão Aline Bianca no primeiro semestre deste ano.



A assessoria relatou que a musa fazia exames periódicos de três em três meses e que não tinha nenhum histórico de problema cardíaco.

Ela foi sepultada nesta segunda-feira (24), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, na Grande Vitória.

