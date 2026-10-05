Quem era a ex-Rainha de Rodeio que morreu após ser atingida por raio no Tocantins

No momento da tragédia, Ana Beatriz estava na área externa da casa da mãe

Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, morreu após ser atingida por um raio no sábado, 3, em Almas, Tocantins. Ela foi eleita Rainha de Rodeio do município em 2026. Ela tinha começado a fazer faculdade e era mãe de um menino de 5 anos.

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No momento da tragédia, Ana Beatriz estava na área externa da casa da mãe, que tinha ido visitar com o marido, quando foi atingida por uma descarga elétrica.

Mesmo sem grandes chuvas, o choque queimou todas as lâmpadas e a antena da casa. A jovem tinha mexido com água e estava descalça no momento da fatalidade. Ela foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Além dela, o marido e a sobrinha estavam no cômodo, mas não se feriram.

Ao Estadão, um parente da jovem disse que ela estava com expectativas para o futuro após ter ingressado no segundo período do curso de fisioterapia.

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A prefeitura de Almas manifestou profundo pesar pelo falecimento de Ana Beatriz, filha de Raimunda Araújo Pinto e de Jason da Tamborá, que deixa o marido Luiz Felipe e um filho, além de familiares e amigos.

O município de Almas fica a cerca de 300 quilômetros da capital, Palmas. Anualmente o Sindicato Rural de Almas promove a Expo Almas, tradicional feira de agronegócio, cultura e entretenimento. A 27ª edição do evento aconteceu em junho de 2026, e Ana Beatriz foi eleita a Rainha do Rodeio.

De acordo com o sindicato, o título representa a "beleza, a simpatia, a tradição e a força da festa". As rainhas "carregam o orgulho de fazer parte de um evento que celebra o agro e valoriza a cultura de Almas". O sindicato afirmou que Ana Beatriz estava "brilhando com sua alegria, simpatia e amor pelas nossas tradições".

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Em nota, o sindicato lamentou o falecimento de Ana Beatriz e se solidarizou com a família e amigos da vítima.

"Ana Beatriz marcou a ExpoAlmas com sua alegria, simpatia e carinho pelas nossas tradições. Sua partida deixa uma tristeza imensa em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com ela", escreveu.

Também em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o corpo dela passou pelos exames necessários no Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional e foi liberado aos familiares. As investigações em torno do caso estão a cargo da 100ª Delegacia de Polícia de Almas.

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Com informações do Estadão