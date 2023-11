Quem era a brasileira morta com tiro no rosto nos EUA?

Siga o TNOnline no Google News

Uma brasileira de 28 anos foi morta com um tiro na última quarta-feira (29) em Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos. A vítima, identificada como Kethlen de Paula Alves Tavares, foi baleada no rosto, e a pessoa apontada de ter cometido o crime é o namorado dela, Marlon Costa, de 27.

A jovem nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Ela deixou o município mineiro há pouco mais de um ano e foi viver no país norte-americano. Lá, ela morava em um quarto alugado - local em que foi morta.

O responsável pelo crime, Marlon, conheceu Kethlen nos Estados Unidos e ambos se relacionam há dois meses. O rapaz é natural de Ipatinga, cidade do leste mineiro.

As autoridades locais informaram que o homem não aceitava o fim da relação e, por isso, a assassinou. Ele invadiu o imóvel onde a mulher vivia, discutiu com ela e na sequência efetuou o disparo.

Depois de matá-la, Marlon cometeu suicídio.

O automóvel que o mineiro utilizou para ir à residência da vítima ficou parado no meio da rua. Vizinhos relataram às autoridades que o homem saiu gritando do carro em direção à casa. No momento em que o crime ocorreu, havia uma mulher e uma criança, de 8 anos, que não se feriram.

Quase seis horas depois do crime, os corpos foram levados no mesmo carro, para o Medical Examiners Office, o IML de Boston.

Os celulares do casal foram apreendidos e vão ser periciados.

Quem era Kethlen?

A jovem completou 28 anos há pouco mais de um mês, dia 24 de outubro, especificamente. Conhecidos a descreveram como uma pessoa sonhadora, doce e gentil.

Muitas pessoas utilizaram as redes sociais para lamentar a morte precoce de Kethlen. Uma delas, inclusive, salientou sobre os cuidados nos relacionamentos.

"Hoje o dia para mim acabou. E é tão difícil. A gente tem que tomar muito com cuidado com quem se envolve. Olha isso que acabou de acontecer? Que horror! Menina nova, bonita, a vida toda pela frente, agora que estava conquistando, realizando os sonhos dela, acontece uma coisa dessas", disse a amiga.

Com informações do G1.

