O publicitário Tiago Augusto Vicari, de 45 anos, investigado pela Polícia Civil por uma série de disparos contra o hotel InterContinental, nos Jardins, em São Paulo, afirmou em depoimento que não pretendia ferir ninguém e que os arremessos que admitiu ter feito não passavam de uma brincadeira. Ele se declarou arrependido e se ofereceu para pagar pela substituição dos vidros danificados.

Conhecido como "sniper dos Jardins", Vicari teve a prisão em flagrante anunciada pela Polícia Civil na sexta-feira, 27. Autuado por dano qualificado, foi liberado após pagar fiança de R$ 1 mil. Com ele, os agentes encontraram uma arma de pressão, estilingues e esferas metálicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Estadão não localizou a defesa do publicitário. O espaço permanece aberto para manifestação.

Morador de Valinhos, na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, o publicitário viajava a trabalho para a capital e costumava se hospedar na região da Avenida Paulista. Foi essa rotina que ajudou a polícia a identificá-lo.

Em março, setembro e novembro, meses em que o InterContinental registrou danos nas vidraças, Vicari estava hospedado em um hotel vizinho. Os investigadores chegaram ao nome dele ao comparar as datas das ocorrências com os registros de hóspedes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da arma de pressão e dos estilingues, Vicari carregava facas, canivetes e um machado. Ao explicar aos policiais por que mantinha esses objetos, disse que gostava de acampar e se declarou adepto do sobrevivencialismo (leia mais abaixo).

Usualmente, quem segue essa prática procura desenvolver habilidades e reunir suprimentos para se manter por conta própria em situações de emergência. Segundo o publicitário, parte dos utensílios que levava servia para seus acampamentos.

O que o Sniper dos Jardins disse sobre os disparos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em depoimento à polícia, Vicari afirmou que usou um estilingue para lançar as esferas em novembro, quando os investigadores identificaram pelo menos 11 marcas de impacto no InterContinental.

O publicitário relatou ter ouvido barulhos após os arremessos e imaginou ter acertado a parede do hotel. Alegou que, pela distância, acreditava que não causaria danos mais sérios. Questionado sobre a arma de pressão, afirmou que ela estava guardada na caixa e que já nem se lembrava de tê-la levado.

A admissão de Vicari se restringe à ocorrência de novembro. A autoria dos ataques de março e setembro ainda é investigada pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur), vinculada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiros indícios

Na noite de segunda-feira, 23 de março, ao menos oito disparos perfuraram os vidros dos corredores do 15º, do 16º e do 17º andares do InterContinental, na Alameda Santos. Ninguém ficou ferido. Segundo a administração do hotel, os impactos se concentraram nas áreas de circulação, sem atingir quartos, restaurantes ou salas de eventos. A empresa informou que as janelas tinham película de segurança, o que ajudou a evitar ferimentos.

Na primeira vistoria, a Polícia Civil encontrou os vidros perfurados, mas não localizou fragmentos metálicos que auxiliassem na identificação da origem dos disparos. Em nota divulgada na época, o hotel afirmou que a perícia havia descartado o uso de arma de fogo convencional. Uma das hipóteses examinadas naquele momento era a de disparos com uma arma de airsoft.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando as vidraças voltaram a ser atingidas, a Deatur passou a ter três ocorrências para comparar. A equipe analisou os primeiros laudos periciais e consultou o outro hotel da região, cujos registros permitiram identificar as estadias de Vicari.

"Neste caso, a análise dos elementos disponíveis foi fundamental para identificar o suspeito e interromper a sequência de danos", afirmou o delegado Luiz Alberto Guerra, da Deatur. A polícia encaminhou os objetos apreendidos para exames complementares.

O que é o sobrevivencialismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sobrevivencialismo reúne práticas de preparação para situações nas quais podem faltar serviços e suprimentos. Quem adere à prática, também chamado de prepper, pode manter reservas de água e alimentos ou aprender primeiros socorros e técnicas de cultivo. Os cenários vão desde apagões e interrupções no abastecimento até a possibilidade de um colapso social.

Existem adeptos que, durante a preparação para tais cenários, incluem armas de fogo nos preparativos por preocupação com a segurança pessoal. O tema também aparece nas redes sociais. No documentário "Sobrevivencialistas", o UOL mostrou que parte dos criadores brasileiros retratados publicava vídeos sobre defesa pessoal e armas, além de abordar temas como estoques de alimentos e técnicas de sobrevivência.

Nos Estados Unidos, uma das raízes do movimento está na Guerra Fria, quando o temor de um ataque nuclear despertou o interesse por abrigos e estoques de emergência. Décadas depois, em um estudo com 39 adeptos de 18 Estados americanos, o pesquisador Michael F. Mills encontrou pessoas que se preparavam para diferentes tipos de desastre sem esperar uma catástrofe iminente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No YouTube, o canal brasileiro Sobrevivencialismo, criado por Júlio Lobo, tem 2,97 milhões de inscritos e publica vídeos sobre vida no campo, construção de abrigos, produção de alimentos e testes de equipamentos. O americano City Prepping, com 1,29 milhão de seguidores, se volta à preparação para emergências em cidades e subúrbios, com vídeos sobre armazenamento de água, estoques de alimentos e uso de baterias e energia solar durante apagões.