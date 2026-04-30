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FATALIDADE

Quem é o professor que passou mal e morreu dentro de escola

Ítalo Vinícius Mendes Ferreira chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 16:16:26 Editado em 30.04.2026, 16:16:21
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Quem é o professor que passou mal e morreu dentro de escola
Autor Ítalo Vinícius Mendes Ferreira era professor de matemática - Foto: Reprodução Redes Sociais

O professor de matemática Ítalo Vinícius Mendes Ferreira morreu na manhã da última quarta-feira (29) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o expediente na Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A morte súbita do educador gerou forte comoção entre alunos, colegas de trabalho e moradores do município, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e destacar a sua dedicação ao magistério.

-LEIA MAIS: Virginia Fonseca passa a ser investigada pela Polícia de Goiás; entenda o caso

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O Corpo de Bombeiros informou que a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de crise convulsiva na unidade escolar. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o quadro de parada cardiorrespiratória e imediatamente iniciaram os protocolos de reanimação, realizando massagem cardíaca e oxigenioterapia. O professor foi encaminhado em caráter de urgência para uma unidade de saúde da região, onde a equipe médica deu continuidade às tentativas de salvamento, mas ele não resistiu e teve o óbito confirmado.

A perda do profissional mobilizou diversas autoridades e instituições locais. A Prefeitura de Senador Canedo, o Conselho de Educação e os colégios nos quais Ítalo lecionava divulgaram notas oficiais lamentando profundamente o falecimento e expressando solidariedade aos familiares e amigos. Profissionais da educação também manifestaram pesar, ressaltando o privilégio de terem dividido a rotina escolar com o docente.

Em respeito ao luto, a Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho suspendeu todas as aulas nesta quinta-feira (30). A direção da unidade informou que as atividades letivas só serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, após o recesso do feriado do Dia do Trabalhador.

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