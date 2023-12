Quem é o pedreiro que confessou ter abusado e matado mãe e filhas

Quatro mulheres foram encontradas sem vida, na manhã da última segunda-feira (27), em uma residência na Rua Dezembro, no bairro Florais da Mata, em Sorriso (MT). A mulher, de 46 anos, uma jovem, de 19, e duas menores, de 13 e 10, tiveram óbito confirmado pelos bombeiros e pelas forças de segurança que iniciaram os trabalhos no local.



continua após publicidade

A polícia prendeu o responsável pelo crime. Gilberto dos Anjos, de 32 anos, estuprou e matou a mulher e as filhas dela. De acordo com as informações da Polícia Civil, o criminoso é pedreiro e já tinha dois mandados de prisão expedidos por crimes de estupro e latrocínio.

Em depoimento às autoridades, Gilberto contou que estava sob efeito de entorpecentes quando invadiu a residência da família. Ele adentrou no imóvel pulando a janela do banheiro, na sexta-feira (24), a fim de cometer roubo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mãe e três filhas são estupradas e assassinadas; suspeito é preso

As vítimas, sendo a mãe Cleci Cardoso e as filhas Miliane e Manuela, foram assassinadas com golpes de faca. Elas foram estupradas antes de morrer enquanto agonizavam.

A caçula, Melissa, foi asfixiada. O marido de Cleci e pai das três meninas é caminhoneiro e estava viajando.



continua após publicidade

Pedreiro entrou pela janeira para cometer o crime

Durante o depoimento, Gilberto revelou que depois da chacina saiu pela mesma janela por onde entrou no imóvel. Ele foi à obra onde atuava e deixou as roupas sujas de sangue.

No entanto, a PC encontrou as vestimentas do autor do crime. Além disso, havia roupas íntimas de uma das vítimas no local.

O investigado foi levado para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop (MT). A Polícia Civil continua investigando o caso para saber se há mais pessoas envolvidas.



continua após publicidade

Identificação do suspeito

Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno França, a perícia confirmou que as marcas de chinelo no piso manchado com sangue, encontradas na casa da família, são compatíveis com o calçado do suspeito.

Além disso, uma das vítimas possuía um tufo de cabelo nas mãos, e o pedreiro, um ferimento na cabeça.

continua após publicidade

O delegado também afirmou que ele levou as roupas íntimas das vítimas como “lembrança”, o que ajudou a apontá-lo como principal suspeito do crime.

Outros crimes

Gilberto já tinha dois mandados de prisão expedidos por crimes de estupro e latrocínio.

Em setembro deste ano, em Lucas do Rio Verde, Gilberto invadiu uma residência e abusou sexualmente de uma vítima, que estava dormindo.

Após o crime, o pedreiro ainda tentou matar a mulher, que conseguiu reagir, mesmo após ter levado uma facada no pescoço, segundo a polícia.

Outra vítima que também estava na casa tentou intervir e foi atingida com um soco no rosto dado pelo suspeito.

Após os crimes, o homem fugiu em uma bicicleta.

Com informações do ND Mais.

Siga o TNOnline no Google News