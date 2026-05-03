Quem é o milionário de 48 anos que investe US$ 2 milhões por ano para voltar a ter 18

O empresário de tecnologia Bryan Johnson, de 48 anos, transformou o próprio corpo em um experimento vivo na tentativa de reverter seu relógio biológico e alcançar a saúde de um jovem de 18 anos. Com um patrimônio avaliado em 400 milhões de dólares (cerca de 2,2 bilhões de reais), o milionário segue uma rotina extrema e altamente controversa batizada de protocolo Blueprint. A busca desenfreada pela juventude, no entanto, tem levantado alertas na comunidade médica, com estudos recentes indicando que as privações e o excesso de intervenções podem estar, na verdade, prejudicando sua saúde e acelerando seu envelhecimento.

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A rotina diária de Johnson é rigorosa e inclui táticas extravagantes para tentar frear o tempo. O empresário consome 54 comprimidos por dia, mantém uma dieta vegana restrita a 2.250 calorias sem álcool, gorduras ou doces, e realiza sua terceira e última refeição ainda pela manhã, às 11 horas — uma prática de jejum que a ciência já apontou como ineficaz.

O cronograma exige que ele acorde às 4h30, dedique uma hora a exercícios físicos, faça sessões de sauna e vá dormir religiosamente às 20h30. Além dos hábitos diários e medições constantes, ele testa intervenções peculiares, como o uso de um boné com luz vermelha para estimular o crescimento capilar e a submissão a milhares de ondas de choque ao redor do corpo. No passado, Johnson chegou a receber transfusões de plasma sanguíneo de seu próprio filho e a utilizar um anel peniano durante o sono, práticas que já admitiu terem sido descontinuadas por não apresentarem os benefícios esperados.

A fortuna que financia essas experimentações tem origem no sucesso no Vale do Silício. Johnson ficou conhecido por criar a plataforma de pagamentos Braintree em 2007, que foi vendida seis anos depois para o PayPal por 800 milhões de dólares. Em 2016, ele fundou a Kernel, empresa focada em criar interfaces cérebro-máquina baseadas em um capacete de leitura neural para acelerar e baratear tratamentos neurológicos.

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O empresário relata que o sucesso inicial na tecnologia veio acompanhado de depressão e compulsão alimentar, problemas que afirma ter superado ao deixar a Braintree e mudar radicalmente seu estilo de vida. Atualmente, ele compartilha cada detalhe de sua saga para quase quatro milhões de seguidores no Instagram e YouTube, aproveitando a audiência para comercializar produtos de sua marca própria, que vende itens como um azeite de oliva de 35 dólares sob a promessa de prolongar a vida.

Apesar da popularidade de seu movimento, que virou tema do documentário "Don't Die" (não morra) em 2023, a eficácia e a segurança do método são fortemente questionadas. Enquanto Johnson alegava no filme ter reduzido sua idade biológica em mais de cinco anos, estudos citados pelo jornal The New York Times apontaram que o empresário sofreu um envelhecimento equivalente a dez anos no período entre 2022 e 2024.

A comunidade médica alerta que o consumo massivo e simultâneo de comprimidos associado a dietas punitivas e insustentáveis pode causar danos severos ao organismo. A gravidade da situação levou o ex-médico de Johnson, Oliver Zolman, a abandonar a equipe por temer os efeitos dos alimentos e suplementos comercializados pela marca. Documentos internos obtidos pela imprensa revelaram ainda que uma pesquisa com 1.700 adeptos do protocolo registrou reações adversas em mais de 60% dos casos, incluindo quadros de pré-diabetes, reforçando os riscos da busca obsessiva e sem comprovação científica pela imortalidade.