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INVESTIGAÇÃO

Quem é o médico que morreu após sair correndo de motel e sofrer queda

Especialista em emagrecimento e longevidade, o profissional de 35 anos morreu antes da chegada do Samu

Escrito por Da Redação
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Quem é o médico que morreu após sair correndo de motel e sofrer queda
Autor Médico paulista Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos - Foto: Reprodução GMC

O médico paulista Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã do último sábado (3), no bairro Jardim Armação, em Salvador (BA). A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e trabalha inicialmente com a hipótese de que o profissional de saúde tenha sofrido uma forte crise convulsiva. A corporação apura a informação de que o homem teria saído correndo de um motel da região instantes antes de falecer em via pública.

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De acordo com o relato de testemunhas, Aguilera buscou ajuda em uma oficina mecânica próxima ao local. O proprietário do estabelecimento relatou à imprensa que o médico estava visivelmente transtornado, fora de si, e que causou ferimentos no próprio corpo ao se jogar repetidas vezes no chão. O comerciante e uma sobrinha enfermeira tentaram prestar os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando as equipes médicas e policiais chegaram ao endereço, os sinais vitais da vítima já estavam fracos e o óbito foi constatado no local.

O caso segue sob a responsabilidade da 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio. Guias para a perícia e a remoção do corpo foram expedidas, e os investigadores aguardam a conclusão dos laudos médicos para identificar a causa exata da morte. Antes de perder a consciência, Aguilera chegou a informar aos populares que era de São Paulo e não tinha familiares na capital baiana.

Profissional reconhecido na área de nutrologia, Aguilera era especialista em emagrecimento, longevidade e performance. Ele fundou e dirigia o Instituto Aguilera, uma clínica localizada no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste da capital paulista. Formado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto em 2015, o médico afirmava possuir especializações por instituições prestigiadas, como a Escola de Medicina de Harvard. Nas redes sociais, a notícia gerou comoção entre amigos e pacientes, que publicaram homenagens destacando o lado humano e o atendimento acolhedor do profissional.

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Com informações do site GMC

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a saúde mental emagrecimento médico morte nutrologia salvador
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