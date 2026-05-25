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FATALIDADE

Quem é o jovem casal que morreu após acidente com caminhão na BR-470

Maurício Alves de Oliveira e Franciele de Oliveira Rita não resistiram ao impacto e faleceram no local; motorista do veículo de carga saiu ileso

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 14:38:24 Editado em 25.05.2026, 14:38:19
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Quem é o jovem casal que morreu após acidente com caminhão na BR-470
Autor Segundo a PRF, vítimas ficaram presas nas ferragens do veículo de passeio após o choque - Foto: Redes Sociais

Um grave acidente entre um carro e um caminhão resultou na morte de Maurício Alves de Oliveira, de 28 anos, e Franciele de Oliveira Rita, de 21 anos. A colisão ocorreu por volta das 5h do último sábado (23), na rodovia BR-470, na altura do município de Curitibanos, localizado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

-LEIA MAIS: Corpo do fisiculturista Gabriel Ganley será cremado em cerimônia reservada nesta segunda, 25

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Com o forte impacto da batida, o jovem casal ficou preso às ferragens do veículo de passeio. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para prestar socorro, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e já foram encontradas sem vida no local. Por outro lado, o condutor do caminhão envolvido no acidente, um homem de 31 anos, saiu ileso.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficará responsável por elaborar o boletim e o laudo pericial que determinarão a dinâmica exata da colisão. Após a liberação dos corpos, o velório e a cerimônia de despedida do casal foram realizados durante o domingo (24), na Capela Municipal da cidade de Brunópolis, região próxima ao local da fatalidade.

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acidente BR-470 Franciele de Oliveira Rita Maurício Alves de Oliveira Segurança no Trânsito
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