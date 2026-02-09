Leia a última edição
Quem é Juliana Bassetto, que morreu após nadar em piscina de academia na zona leste de SP

Escrito por Rariane Costa (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 10:10:00
Pelo menos três pessoas passaram mal após participarem de aulas de natação em uma unidade da rede C4 Gym no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Entre elas está Juliana Faustino Bassetto que morreu no último sábado, 7, após uma dessas atividades.

Professora, Juliana tinha 27 anos e era casada com Vinícius de Oliveira, que também participou de uma aula e está internado em estado grave. Nas redes sociais, a mulher se apresentava como docente e integrante da comunidade espírita.

"Hoje seus alunos oram por você para que descanse em paz e amor, amamos você", diz uma homenagem publicada no Instagram.

Procurada, a direção da Academia C4 GYM disse lamentar profundamente o ocorrido. O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde no 6º DP (Santo André) e será investigado pelo 42º DP (Parque São Lucas).

O velório de Juliana ocorre na manhã desta segunda-feira no Velório Avelino, Jardim Avelino, e o enterro será às 14h no Cemitério Quarta Parada.

