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Quem é João Marinho Neto, brasileiro reconhecido como o homem mais velho do mundo?

Escrito por Redação E+ (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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João Marinho Neto é brasileiro e foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo. Nascido em Maranguape, no Ceará, ele completou 114 anos em 5 de outubro e também figura entre as pessoas mais longevas já registradas.

A história de João está ligada ao trabalho no campo. Ainda criança, aos quatro anos, começou a ajudar o pai nas atividades rurais, cuidando de animais e colhendo frutas.

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Na vida adulta, continuou trabalhando como agricultor, com o cultivo de milho e feijão em uma propriedade que pertencia à família de sua primeira mulher, Josefa Albano dos Santos.

Família de João Marinho Neto

João se casou duas vezes. Com Josefa, teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda. Depois, teve outros três filhos com Antonia Rodrigues Moura: Vinícius, Jarbas e Conceição.

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Dos sete filhos, seis estão vivos. A família também inclui 22 netos, 15 bisnetos e 3 trinetos.

Ao longo da vida, o cearense passou por períodos de seca no estado e acompanhou mudanças na rotina do campo. A convivência com a família permaneceu como parte de sua trajetória.

Qual é o segredo da longevidade?

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Em declaração ao Guinness, João Marinho Neto atribuiu sua longevidade à convivência com pessoas boas e à proximidade dos familiares.

A idade alcançada pelo brasileiro o coloca entre os homens mais longevos registrados. O recorde masculino, porém, ainda pertence ao japonês Jiroemon Kimura, que morreu aos 116 anos e 54 dias.

No ranking geral de longevidade, mulheres ocupam as primeiras posições. Entre elas está a britânica Ethel Caterham, que chegou aos 117 anos.

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LONGEVIDADE/JOÃO MARINHO NETO/RANKING/GUINNESS/114 ANOS
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