Quem é Fernanda Arantes, a humorista que foi alvo de cadeirada durante show em SC

Atriz, roteirista e médica veterinária, a comediante mora na Alemanha e conta com mais de 1 milhão de seguidores em uma de suas redes sociais

A comediante Fernanda Arantes, que foi agredida com uma cadeirada durante um show em Florianópolis (SC), nesta sexta-feira (10), é atriz, roteirista e médica veterinária por formação. Em uma rede social, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, ela publica vídeos de humor e relata como é ser imigrante na Alemanha, onde mora atualmente. Assista ao vídeo da agressão no fim da matéria.

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Fernanda iniciou sua trajetória no ambiente teatral ainda na adolescência, aos 15 anos, e ingressou formalmente no universo do stand-up comedy em 2018. Em seus canais digitais, ela produz esquetes e conteúdos que misturam humor com as crônicas do cotidiano no exterior, além de compartilhar de forma descontraída o dia a dia com seus dois cachorros, Leandro e Pongo, dos quais se autointitula "mãe bichológica". Esta não é a primeira vez que o nome da influenciadora repercute por incidentes fora dos palcos; em março deste ano, ela denunciou publicamente ter sofrido preconceito por parte de uma funcionária de uma companhia aérea alemã no aeroporto de Berlim, enquanto tentava embarcar para o Brasil.

Mesmo residindo na Europa, a humorista mantém um forte vínculo profissional com o público brasileiro e cumpre uma extensa agenda de apresentações em diversas cidades do país ao longo deste mês. Logo na sequência, em agosto, ela retorna ao continente europeu, onde já tem apresentações marcadas em Paris, Lisboa, Berlim, Londres e Dublin.

O ataque recente que motivou a curiosidade do público sobre a biografia da artista ocorreu no Floripa Comedy Club, quando uma espectadora arremessou o objeto contra o palco sem motivo aparente. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, após registro de boletim de ocorrência, e a agressora fugiu antes da chegada da Polícia Militar. Fernanda, que optou por concluir a apresentação na mesma noite após ser acolhida pela plateia, recebeu manifestações de apoio de colegas de profissão e de sua equipe de produção.

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As informações são do G1.