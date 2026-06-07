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Quem é Fábio Giga, o influenciador envolvido em acidente de carro em SP

Escrito por Por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 14:18:00 Editado em 07.06.2026, 14:30:08
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Fábio Augusto Rezende, 46 anos, conhecido como Fábio Giga, é um dos influenciadores fitness mais populares do País. O fisiculturista tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, onde trata de temas ligados a sua rotina de treinos extrema e à nutrição hipercalórica.

Na tarde ontem, 6, Giga bateu seu Porsche 911 (avaliado em R$ 1 milhão) contra duas motos, ferindo duas pessoas, na Avenida Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, em São Paulo. O airbag foi acionado e o influenciador passa bem. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital sem ferimentos graves. Em nota no Instagram na noite de ontem, Giga afirmou ter feito o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para álcool.

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Giga ganhou notoriedade quando conheceu, em 2013, nomes importantes do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Em 2014, foi campeão paulista na categoria superpesado. Passou a ser conhecido inicialmente no meio da musculação e, posteriormente, transformou sua audiência em um negócio de mídia, consultorias e academias.

Nascido em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o atleta criou uma marca digital influente e lucrativa. A história pessoal de Giga traz elementos clássicos de superação que costumam fazer sucesso na internet.

Caçula de uma família humilde e numerosa, ele iniciou sua vida profissional ainda na adolescência e durante 15 anos trabalhou como metalúrgico e torneiro mecânico. A musculação entrou na sua rotina aos 18 anos. Anos mais tarde, após ser demitido da fábrica onde trabalhava, decidiu cursar nutrição, transformando o que até então era um hobby em uma carreira.

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O ápice competitivo internacional veio em 2020, quando conquistou as categorias Super Heavyweight e Overall no concurso Arnold Classic Ohio Amateur, nos EUA, o que lhe garantiu o cobiçado "pro card" da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness - um documento que garante acesso à elite mundial do fisiculturismo.

O sucesso digital veio logo depois, durante a pandemia de covid-19, quando focou na criação de conteúdo para a internet. Os vídeos em que consome várias caixas de pizza como pós-treino ou temakis gigantescos de até dois quilos rapidamente fizeram sucesso com internautas.

O influenciador está expandindo sua atuação. Ele acaba de inaugurar a Giga Pro House, uma academia de 3.600 metros quadrados no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

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