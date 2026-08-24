Quem é Emiliane, encontrada amordaçada e acorrentada após ser sequestrada pelo ex em Goiás

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, foi encontrada amordaçada e acorrentada em um imóvel em Águas Lindas de Goiás (GO), na sexta-feira, 21. O suspeito é Ailton Rodrigues, ex-companheiro da vítima. Ele foi preso em flagrante durante o resgate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Emiliane é técnica de enfermagem e tem dois filhos. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 23, ela pede que as pessoas não comentem o ocorrido com as crianças.

A jovem está em casa e tem gravado vídeos relatando o caso nas redes sociais. Em uma sequência de stories no Instagram no sábado, a vítima se emocionou ao relatar que todos os seus pertences sumiram e falou sobre preocupação com os filhos. "Agora está caindo a ficha de todos os problemas da vida real de uma mulher", disse.

Carta supostamente assinada pela vítima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ailton Rodrigues carregava uma carta assinada pela jovem. O texto foi apreendido após a polícia encontrar a mulher amordaçada e acorrentada na sexta-feira.

Ao Estadão, o advogado Ilvan Barbosa, responsável pela defesa do suspeito, afirmou que a carta e outras informações divulgadas "sequer constam formalmente dos autos".

"Após obter acesso e cópia de todos os elementos do inquérito, a defesa poderá se pronunciar, de maneira responsável, sobre as questões de mérito", diz a nota da defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Militar de Goiás, a carta foi encontrada no bolso de Ailton Rodrigues. A mensagem, endereçada à mãe da vítima, cita bens no nome de Emiliane e pede que os familiares não chamem a polícia.

"Espero não ser um adeus. Estarei sempre em espírito", diz um trecho. "Mamãe vai ver um advogado para levar os papéis do carro, casinha, todos no meu nome. O Ailton vai deixar um valor de 30, 50 mil (reais)", afirma outro.

A polícia trabalha com a possibilidade de que a vítima teria sido coagida a assinar a carta. Ailton foi preso em flagrante durante o resgate na sexta, 21, e teve a prisão mantida pela Justiça após passar por audiência de custódia no sábado, 22.