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Quem é Dandara Couto, modelo que desapareceu em Pinheiros após sair para fazer tranças

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde segunda-feira, 5. Segundo familiares da jovem, ela foi vista pela última vez em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Dandara é modelo profissional e trabalha entre o Brasil e o Chile. É representada pela Mega Model no Brasil e pela Elite Model no Chile.

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Na carreira, participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e trabalhou para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio, além de campanhas e projetos no Brasil e no exterior.

Dandara está desaparecida desde a manhã de segunda-feira. Segundo o relato divulgado, ela saiu de casa para fazer tranças. Foi vista pela última vez por volta das 10h30, perto da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

A Mega Model divulgou nota pedindo ajuda para encontrá-la. Os atores Isis Valverde e Alice Wegmann compartilharam o caso nas redes sociais.

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Informações podem ser enviadas a Juan Castro, pelo telefone (48) 99994-6300, ou a Lelette Couto, pelo (48) 99103-1907.

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