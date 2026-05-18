Quem é a nutricionista de 38 anos encontrada morta dentro de casa

A nutricionista Ketrin Córdova Brum, de 38 anos, foi encontrada morta na madrugada do último sábado (16) dentro de sua residência em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Embora o caso tenha sido tratado inicialmente como suicídio a partir do relato do companheiro da vítima, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação sob a suspeita de feminicídio. A reviravolta ocorreu após a polícia descobrir que, na manhã de sexta-feira (15), véspera da morte, Ketrin havia registrado um boletim de ocorrência contra o marido com base na Lei Maria da Penha.

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A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h17 e encontrou a mulher deitada na cama com um fio enrolado no pescoço. Questionado pelos agentes, o marido alegou que a esposa havia tirado a própria vida por enforcamento e admitiu ter movido o corpo, colocando-o sobre a cama. A versão, aliada à denúncia recente de violência doméstica e às acusações da família da vítima de que ele seria o autor do crime, fez com que as autoridades acionassem peritos e agentes do Grupo Especial de Local de Crime (GELC) para uma varredura rigorosa no imóvel.

A DHC informou que a elucidação do caso depende agora do resultado do laudo de necropsia, que será fundamental para determinar a causa exata da morte e confirmar se houve crime. Além de nutricionista especializada em alergia alimentar, Ketrin era reconhecida por seu trabalho voltado ao cuidado materno-infantil, atuando também como doula e consultora de amamentação. O corpo será velado na manhã desta terça-feira (19), a partir das 9h30, na Capela 4 do Cemitério de Campo Grande, com sepultamento previsto para as 11h30.

Com informações do G1