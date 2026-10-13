Quem é a jovem que morreu após acidente de moto com betoneira
Flaviane Ribeiro de Sousa estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo bateu contra o maquinário no meio da pista
A enfermeira e criadora de conteúdo Flaviane Ribeiro de Sousa, de 28 anos, morreu após a motocicleta em que estava colidir contra uma betoneira na Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, trecho que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. O acidente ocorreu neste domingo (11), quando o condutor do veículo, um amigo da jovem, perdeu o controle da direção e bateu no maquinário posicionado no meio da pista. Ele ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Geral de Palmas.
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Flaviane, que deixa um filho pequeno, trabalhava em uma floricultura no Palmas Shopping e costumava publicar vídeos e rotinas sobre viagens de moto nas redes sociais. Amigos da vítima afirmaram que a betoneira estava no local sem a devida sinalização de alerta para os condutores.
Em resposta, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) manifestou pesar pela morte e informou que o trecho passa por obras de duplicação em fase de conclusão. O órgão declarou que a via conta com dispositivos de orientação, como cones e sistema de pare e siga, além de reforço na iluminação pública, orientando que os motoristas dobrem a atenção ao passar pela área.
O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, liberado para a família e sepultado na segunda-feira (12). A Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas da colisão e eventuais responsabilidades pelo acidente.