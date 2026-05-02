Quem é a jovem ciclista que morreu atropelada durante prova esportiva

O corpo da ciclista Jéssica Letícia Sabino Silva, de 30 anos, morta após ser atropelada durante uma prova de ciclismo em Itabira, na região central de Minas Gerais, foi sepultado neste sábado (2) no Cemitério da Paz, no mesmo município.

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A atleta participava da prova "Pedal do Trabalhador", realizada na última sexta-feira (1º), quando foi atingida por um Fiat Strada na altura do km 25 da rodovia MG-129. Jéssica chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com traumatismo craniano grave e parada respiratória, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do veículo alegou que passava por um grupo de quatro ciclistas quando a vítima teria se desequilibrado e caído na trajetória do automóvel. Por outro lado, uma testemunha que também participava da prova relatou aos policiais ter visto Jéssica ser arremessada ao solo após o impacto com o carro. O caso segue sob investigação.

Em nota, o Sindicato Metabase de Itabira e Região, organizador do evento, manifestou solidariedade aos familiares e lamentou profundamente a morte da ciclista. A trajetória de Jéssica, que somava mais de 34 mil seguidores em suas redes sociais e compartilhava sua evolução no esporte, também foi recordada pelo grupo de corrida "Aleatórios Run", que publicou uma nota de pesar ressaltando a energia e a dedicação da jovem.