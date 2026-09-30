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Quem é a ex-rainha de rodeio que morreu em acidente; bebê de 1 ano sobreviveu

Natália Sousa Soares ficou presa às ferragens após o veículo sair da pista. A filha da vítima, que estava no carro, não sofreu ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quem é a ex-rainha de rodeio que morreu em acidente; bebê de 1 ano sobreviveu
Autor Natália Sousa Soares ficou presa às ferragens após o veículo sair da pista - Foto: Reprodução

A jovem Natália Sousa Soares, de 26 anos, morreu na última terça-feira (29) após o carro que ela dirigia sair da pista e bater violentamente contra uma árvore na rodovia GO-426, no trecho localizado entre Inhumas e Santa Rosa de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A filha da vítima, uma bebê de um ano e quatro meses, também estava no veículo no momento da colisão, mas foi resgatada sem ferimentos aparentes, encaminhada a um hospital da região e já recebeu alta. Devido à força do impacto, as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram ser acionadas para realizar o desencarceramento do corpo da motorista.

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Além de mãe, Natália conciliava o trabalho em uma escola com duas graduações simultâneas, cursando pedagogia e educação física. A jovem também era uma figura conhecida na região por ter sido coroada rainha da Festa do Peão de Santa Rosa no ano de 2018. O perfil oficial do evento nas redes sociais publicou homenagens à vítima logo após a confirmação da fatalidade.

Os levantamentos iniciais da Polícia Científica indicam que a jovem morreu em decorrência de politraumatismo. A corporação informou que não há, até o momento, evidências da participação de outros veículos no acidente, reforçando a hipótese de uma saída de pista seguida de choque direto contra a vegetação às margens da rodovia. A Polícia Militar também prestou apoio no atendimento e no isolamento do local. O caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que solicitou a realização de perícia e aguarda a emissão dos laudos técnicos para concluir a investigação sobre as causas exatas do acidente.

Com informações do G1 Goiás

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acidente rodoviário ex-rainha de rodeio Natália Sousa notícias trágicas Segurança no Trânsito
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