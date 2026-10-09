Quem é a estudante de medicina morta em acidente de trânsito

A estudante de medicina peruana Fiorella Lilian Villegas Yaranga, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (9) em decorrência de um acidente envolvendo um carro e uma moto em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A jovem, que estava no terceiro ano da graduação na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi socorrida logo após a colisão, ocorrida no cruzamento das ruas Albino Torraca e Ponta Porã, no bairro Jardim América. Ela foi encaminhada ao Hospital da Vida com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica às 4h.

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O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, o boletim de ocorrência não traz informações detalhadas sobre a dinâmica da batida, as características dos veículos ou a identidade do condutor responsabilizado pelo acidente. As autoridades locais devem dar andamento às investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Para prestar apoio à família, a UFGD comunicou que já entrou em contato com o Consulado do Peru no Brasil com o objetivo de viabilizar o custeio e os trâmites burocráticos para a repatriação do corpo de Fiorella ao seu país de origem. A mãe e a irmã da universitária estão em viagem para Mato Grosso do Sul para acompanhar de perto a liberação.

Além da dedicação à graduação no Brasil, a estudante costumava compartilhar em suas redes sociais sua trajetória como pesquisadora na área de medicina aeroespacial, um trabalho que ela desenvolvia em paralelo à formação acadêmica principal.