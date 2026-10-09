Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FATALIDADE

Quem é a estudante de medicina morta em acidente de trânsito

Fiorella Lilian Villegas Yaranga sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas na madrugada desta sexta-feira (9)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quem é a estudante de medicina morta em acidente de trânsito
Autor Estudante costumava compartilhar em suas redes sociais sua trajetória como pesquisadora na área de medicina aeroespacial - Foto: Reprodução

A estudante de medicina peruana Fiorella Lilian Villegas Yaranga, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (9) em decorrência de um acidente envolvendo um carro e uma moto em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A jovem, que estava no terceiro ano da graduação na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi socorrida logo após a colisão, ocorrida no cruzamento das ruas Albino Torraca e Ponta Porã, no bairro Jardim América. Ela foi encaminhada ao Hospital da Vida com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica às 4h.

-LEIA MAIS: Após décadas de atuação, produtora cultural impulsiona novos projetos artísticos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, o boletim de ocorrência não traz informações detalhadas sobre a dinâmica da batida, as características dos veículos ou a identidade do condutor responsabilizado pelo acidente. As autoridades locais devem dar andamento às investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Para prestar apoio à família, a UFGD comunicou que já entrou em contato com o Consulado do Peru no Brasil com o objetivo de viabilizar o custeio e os trâmites burocráticos para a repatriação do corpo de Fiorella ao seu país de origem. A mãe e a irmã da universitária estão em viagem para Mato Grosso do Sul para acompanhar de perto a liberação.

Além da dedicação à graduação no Brasil, a estudante costumava compartilhar em suas redes sociais sua trajetória como pesquisadora na área de medicina aeroespacial, um trabalho que ela desenvolvia em paralelo à formação acadêmica principal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Dourados estudante de medicina fiorella yaranga morte Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV