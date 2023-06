'Quem ainda usa papel higiênico'? Felipe Neto pergunta e gera polêmica

Mais uma vez, um post do influencer Felipe Neto no Twitter teve grande repercussão e levantou uma discussão polêmica entre os internautas, desta vez sobre hábitos de higiene depois de fazer cocô: "Gente mas alguém ainda usa PAPEL HIGIÊNICO dps de fazer cocô? Tudo bem se a casa for humilde (eu não tive chuveirinho na nossa casa do Engenho Novo), mas se tem condições, pelo amor né? Papel higiênico só espalha, ainda mais se a pessoa não depila a área.", opinou Felipe Neto na publicação, neste sábado (3).

O assunto veio à tona após a entrevista da apresentadora Ana Clara ao podcast PodPah, na terça-feira (30). Ela falou para Igor Cavalari e Thiago Marques que usava papel higiênico, mas descobriu que esse método de higiene da região não era adequado, pois poderia machucar o ânus. Revelou que, desde então, só usa ducha ou chuveirinho depois de fazer suas necessidades.

Ao saber da declaração da apresentadora, Felipe Neto não perdeu tempo, e quis falar com seus seguidores sobre esse meio de limpeza da região anal, confessando também ser um adepto. A repercussão mostra como o assunto ainda é tabu e precisa ser discutido, já pode implicar em problemas de saúde.

