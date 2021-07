Da Redação

Queiroga: população deverá vacinar contra a covid anualmente

Durante uma entrevista à CNN, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta já trabalha com a possibilidade de precisar vacinar a população contra o novo coronavírus todos os anos. Para suprir a demanda de imunizantes, Queiroga diz que uma aposta do governo são as fábricas de vacinas veterinárias, que podem produzir vacinas contra a Covid-19.

continua após publicidade .

"É possível que se torne uma endemia e que tenhamos que vacinar a população brasileira anualmente. Por isso, temos que fortalecer o nosso complexo industrial da saúde, para que tenhamos condição de produzir vacinas suficientes no Brasil. Não só o IFA nacional, mas também o banco de células", disse Queiroga.

Ainda segundo o líder da Saúde, o governo está sendo norteado por uma lei aprovada pelo Congresso que permite aos parques industriais produzirem vacinas contra doenças em animais possam iniciar a produção de imunizantes contra o novo coronavírus.

continua após publicidade .

Conforme Queiroga, essa estratégia pode transformar o Brasil em um "líder global" na produção de vacina.