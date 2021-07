Da Redação

Queiroga diz que 'logo não precisaremos mais de máscara’

Nesta segunda-feira (26), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que "logo, logo" o uso de máscaras não será mais necessário no Brasil, depois que foi questionado sobre o estudo encomendado pelo presidente Jair Bolsonaro para desobrigar o uso do equipamento de proteção contra a covid-19.

"À medida que o número de óbitos diminui e a gente avança na campanha de vacinação, logo, logo não precisaremos mais de máscara", disse Queiroga, em conversa no Palácio do Planalto com jornalistas.

Até o momento, o país imunizou 37,6 milhões de pessoas com as duas doses ou com imunizante de dose única, o que equivale a 17,9% da população, enquanto 94,7 milhões de pessoas (45% da população) receberam apenas a primeira dose, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O número de novas infecções notificadas nesta segunda foi de 21.088. No total, o Brasil tem 550.586 mortos e 19.706.704 casos da doença.