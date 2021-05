Queiroga: contrato de encomenda tecnológica com AstraZeneca será assinado dia 1º

Continua após publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que um contrato de Encomenda Tecnológica com a farmacêutica AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deve ser assinado na semana que vem. O acordo permitirá que a Fiocruz produza o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para imunizante contra o coronavírus nacionalmente, e deve ser assinado no dia 1° de junho, em solenidade que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o ministro.

Esse foi um dos pontos apresentados pelo ministro da Saúde como parte dos esforços da pasta para lidar com a pandemia. Queiroga participa na manhã desta quarta-feira (26) de sessão conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e de Defesa do Consumidor.

Durante sua fala inicial, o ministro voltou a defender o uso de máscaras como medida para enfrentar a pandemia e reafirmou que a expectativa do ministério é vacinar toda a população brasileira acima dos 18 anos até o final deste ano.

Queiroga também destacou, no rol de medidas para o enfrentamento da pandemia no País, que o ministério irá investir na testagem em massa da população, e afirmou que um programa sobre o tema deve ser lançado nesta quinta-feira (27). Segundo o ministro, o País "testa pouco". Queiroga afirmou que o objetivo deste programa é testar de 10 a 20 milhões de brasileiros mensalmente.