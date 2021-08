Da Redação

Queiroga anuncia doação de insumos hospitalares ao Haiti

Com o agravamento da crise humanitária no Haiti, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, anunciou na tarde desta quarta-feira (18) que o Brasil doará insumos hospitalares ao país caribenho.

continua após publicidade .

O Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7,2 no último sábado (14). O número de mortos após o tremor chegou a 1,9 mil. Além disso, na terça-feira (17), o ciclone tropical Grace atingiu ao país causando ainda mais destruição ao local.

Queiroga não estipulou a quantidade de insumos e nem o prazo para que os medicamentos sejam enviados. No entanto, disse que a ajuda ocorrerá no “tempo mais rápido possível”.

continua após publicidade .

“Vamos ajudá-los dentro do que eles demandaram, no tempo mais rápido possível. Estamos trabalhando com as autoridades do Haiti para estabelecer esses quantitativos. Dentro do que o nosso país pode ajudar, seguindo a tradição de solidariedade do povo brasileiro, vamos ajudá-los”, disse o ministro da Saúde.

Carlos França afirmou que, “apesar do número de mortes elevado, não foram identificadas vítimas brasileiras”. Além dos 1,9 mil mortos, o Haiti registrou mais de 2,8 mil feridos. Após os desastres naturais, mais de 8 mil imóveis foram destruídos ou danificados.

Carlos França recebeu, no início da tarde, a presença dos ministros Marcelo Queiroga e Ciro Nogueira (Casa Civil) no Palácio do Itamaraty. Uma das principais lideranças do Centrão e ex-presidente do PP, Ciro Nogueira está licenciado do cargo de senador desde o fim de julho, quando assumiu a pasta mais estratégica do governo.

Com informações: Metrópoles