Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Queimadas no Amazonas quase quadruplicam e fumaça encobre Manaus; governo envia reforço

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A qualidade do ar em Manaus atingiu níveis considerados graves para a população devido à fumaça de queimadas. Na sexta-feira, 9, a Defesa Civil emitiu um alerta aos moradores da capital amazonense, recomendando o uso de máscaras ao sair de casa e orientando a evitar a exposição à fumaça.

O alerta indicava concentração média de 196,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³) de material particulado fino (MP2,5), poluente prejudicial à saúde. Na sexta-feira, a prefeitura de Manaus suspendeu as atividades escolares da rede municipal devido à piora da qualidade do ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A medida afetou ainda os centros de atendimento especializados, os Centros Municipais de Arte-Educação (Cmaes) e o Parque Cidade da Criança. "De caráter preventivo, a medida visa preservar a saúde, a segurança e o bem-estar dos estudantes, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar", sinalizou a prefeitura.

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também decidiram suspender as atividades presenciais. "A medida considera a necessidade de preservar a saúde e o bem-estar da comunidade universitária diante das condições atuais", informaram, em nota.

Na tarde deste sábado, 10, a plataforma internacional IQAir registrava concentração média de 80,3 µg/m³ de MP2,5 em Manaus. Concentrações acima de 125 µg/m³ já são consideradas "péssimas" pelo Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da UEA. Hoje, o monitor classificava a qualidade do ar como "muito ruim" na zona central de Manaus. Outras cidades do Estado, como Anori, Anamã, Tapauá e Beruri registravam as piores médias de qualidade do ar no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amazonas quase quadruplica focos de calor

Em setembro deste ano, o Amazonas somou 3.726 focos de calor, quase quatro vezes o total registrado no mesmo período do ano passado, de 942, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em outubro, já são 832 focos.

A falta de chuvas em agosto agravou a estiagem em Manaus, contribuindo para o aumento da poluição do ar e dificultando o combate aos incêndios. De acordo com o Inpe, queimadas utilizadas para limpar e renovar pastagens, combinadas à vegetação ressecada, também favorecem a propagação do fogo para áreas de floresta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho, o governo do Amazonas havia decretado, em caráter preventivo, estado de emergência climática e ambiental por 180 dias, com base nas projeções relacionadas ao fenômeno El Niño. Em setembro, a gestão estadual proibiu o uso do fogo em todo o território amazonense por 120 dias.

Governo federal aponta ter oferecido apoio para combater incêndios no AM

Em entrevista ao Jornal do Amazonas 1ª Edição, da Rede Amazônica, na sexta-feira, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleilso Muniz, afirmou que o Estado ainda não havia recebido apoio do governo federal para o combate aos incêndios florestais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
QUEIMADAS/AMAZONAS/FUMAÇA/MANAUS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV