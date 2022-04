Da Redação

Queda de meteoro 'bola de fogo' é registrada em SC; Assista

Nesta quarta-feira (13), a estação de monitoramento de Monte Castelo, no norte catarinense, registrou nesta madrugada a queda de um meteoro "bola de fogo", como é conhecido pela intensidade do brilho.

Segundo o astrônomo amador Jocimar Justino, da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o céu estava encoberto durante a noite, mas "se abriu" momentos antes do evento. As imagens foram apanhadas às 00h47. "O céu apresentava muita nebulosidade, motivo pelo qual outras estações em outras cidades não registraram este meteoro. Porém, aqui, o céu se abriu pouco antes e voltou a fechar logo depois", disse.

Conforme Justino, os meteoros bola de fogo, ou fireball, apresentam uma magnitude superior a -4. Significa que o brilho é considerado similar ao do planeta Vênus. Ainda, conforme o astrônomo, a estimativa é de que a rocha espacial tenha começado a brilhar sobre o município de Curitibanos, no Meio-Oeste, e desaparecido próximo ao município de Anita Garibaldi, no Oeste catarinense.

"Geralmente essas rochas espaciais entram na atmosfera entre 40 mil e 240 mil quilômetros por hora. Provavelmente, esse em específico se desintegrou totalmente durante a entrada na atmosfera", explicou.

Assista o vídeo abaixo:









Fonte: Informações do g1.