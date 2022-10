Queda de helicóptero mobiliza equipes de socorro nesta manhã

Da Redação

A queda aconteceu na manhã desta quarta-feira

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a uma queda de helicóptero na manhã desta quarta-feira (19), na Zona Sul de São Paulo. De acordo com os socorristas, a aeronave caiu na área do Parque da Rocinha, e duas pessoas ficaram feridas.

O bombeiros informaram que as vítimas, o piloto, de 51 anos, e um mecânico, de 38, que também estava no helicóptero, foram encaminhadas para hospitais de São Paulo.

Assim que a aeronave atingiu o solo, pequenos focos de incêndio começaram, o que exigiu a presença dos bombeiros no local. Moradores da localidade também auxiliaram no resgate das vítimas e a conter as chamas.

Ainda conforme as informações das autoridades, o piloto precisou ser levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas (HC), pois sofreu traumatismo craniano. Já o outro ocupante sofreu fraturas nos braços e pernas e também foi levado para o HC, por meio de uma ambulância do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um caminhão com funcionários da Infraero foi ao local, saído de Congonhas, para ajudar na investigação das causas do acidente e na retirada da aeronave.

fonte: Reprodução/TV Globo Duas pessoas ficaram feridas

