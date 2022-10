Queda de helicóptero em SP: aeronave caiu ao lado de quadras esportivas

Redação (via Agência Estado)

Um helicóptero caiu na Área de Lazer Água Espraiada, no distrito Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 19. O local fica a cerca de 3 quilômetros do Aeroporto de Congonhas, de onde a aeronave decolou às 10h46. A queda ocorreu minutos depois, por volta das 10h53, segundo o Corpo de Bombeiros. Dois homens estavam na aeronave. Eles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas (HC).

De acordo com a corporação, o piloto tem 41 anos e sofreu traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para o hospital pelo helicóptero Águia 23, da Polícia Militar, e teve de ser entubado.

O outro ferido é um mecânico, de 37 anos, que sofreu fraturas nos membros inferiores e superiores. O homem estava consciente durante o resgate e foi levado ao hospital por uma ambulância do Samu.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um princípio de incêndio após o acidente. O fogo foi contido por pessoas que estavam nas imediações.

A ocorrência se deu nas proximidades da Avenida Pedro Bueno e do Parque do Chuvisco. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o helicóptero caiu ao lado de quadras esportivas e próximo a uma localidade conhecida como Rocinha Paulistana.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero envolvido no acidente era de propriedade da Promax, empresa que comercializa produtos Bardahl no Brasil, e tinha situação regularizada para voos privados. A aeronave foi fabricada pela Bell Helicopter em 2013 e tinha capacidade para transportar até seis passageiros.

A Aeronáutica informou, em nota, que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave, de matrícula PP-BDL, nesta quarta.

Nessa fase, o órgão faz a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave (ou pela aeronave) e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

"O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", informou a Aeronáutica.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou, em nota, que a Polícia Militar e o Corpo Bombeiros foram acionados para atender o acidente logo após o ocorrido e que o caso será encaminhado ao 27º Distrito Policial (Campo Belo).

Helicóptero decolou do Aeroporto de Congonhas

Conforme a Infraero, o helicóptero decolou às 10h46 desta quarta do Aeroporto de Congonhas. A queda, portanto, ocorreu poucos minutos após a decolagem. O órgão informou que, como o local do acidente fica fora do aeroporto, não há registro de impacto nas operações.

Há dez dias, um avião de pequeno porte estourou os pneus durante o pouso em Congonhas. O incidente fez a pista principal do aeroporto ficar fechada por dez horas, o que gerou prejuízos em cadeia e fez empresas aéreas que oferecem voos comerciais reforçarem o posicionamento pela restrição de aeronaves de baixa performance na pista principal do terminal.