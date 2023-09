Queda de avião mata menina de 5 anos na Itália; veja o vídeo

Informações do jornal La Repubblica, uma parte da aeronave se soltou e acabou atingindo um carro que acabou explodindo com o impacto.

Uma menina de cinco anos de idade morreu neste sábado (16) após um avião de acrobacias sofrer uma queda em Caselle, próximo a Turim , no norte da Itália. A aeronave colidiu com o veículo onde a criança estava viajando com a família.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o avião, um Aermacchi MB-339 , da Esquadrilha da Fumaça italiana, estava decolando ao lado de outras aeronaves, quando se afastou da formação e começou a perder altitude. O piloto conseguiu ejetar.

Informações do jornal La Repubblica, uma parte da aeronave se soltou e acabou atingindo um carro que acabou explodindo com o impacto. No veículo estava a menina junto de seus pais e o irmão, de nove anos de idade.

Ainda, de acordo com as autoridades, uma investigação deve ser realizada para que seja levantada a causa do acidente, bem como os possíveis responsáveis.

