Queda de avião em área residencial de Palm Beach deixa nove mortos na Flórida

Nove pessoas morreram na tarde deste domingo (1º) após a queda seguida de explosão de um avião em uma área residencial de Palm Beach, na Flórida. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave, um jato executivo Learjet 60, havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, e tinha como destino as Bahamas. A aeronave estava registrada em nome de uma empresa de Delaware e costumava ser oferecida para serviços de fretamento online.

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Minutos antes do impacto fatal, os registros das comunicações de rádio do controle de tráfego aéreo de Miami revelaram que o piloto enfrentava condições meteorológicas adversas. A tripulação relatou acúmulo de gelo transparente na aeronave, temperatura externa de -47°C e turbulência moderada, que chegou a fazer o avião oscilar drasticamente em perdas e ganhos de altitude de até 213 metros. No momento da queda, havia tempestades isoladas na região, e a aeronave cruzou uma área de forte instabilidade atmosférica pouco antes de iniciar o procedimento de descida, embora ainda não esteja claro se o mau tempo foi o fator determinante para a tragédia.

As causas do acidente já estão sendo investigadas de forma conjunta pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos. O secretário de Transportes americano, Sean Duffy, lamentou o episódio e classificou o caso como uma tragédia horrível. Devido à queda, ocorrida nos arredores da Military Trail, as autoridades locais e o Gabinete do Xerife de Palm Beach bloquearam totalmente a via nos dois sentidos, orientando os motoristas a buscarem rotas alternativas para facilitar os trabalhos das equipes de emergência e da perícia.

De acordo com os registros do NTSB, este é o segundo desastre aéreo mais letal nos Estados Unidos neste ano, ficando atrás apenas de um acidente envolvendo um voo de paraquedismo em Butler, no Missouri, que deixou 12 mortos no mês de junho. O local do impacto na Flórida fica a aproximadamente seis quilômetros e meio ao sul do aeroporto de West Palm Beach. O terminal, recentemente rebatizado em homenagem a Donald Trump, havia sido utilizado pelo presidente, que decolou do local a bordo do Air Force One pouco mais de uma hora antes do desastre.