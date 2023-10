Queda de avião de pequeno porte deixa 12 mortos em Rio Branco; acidente está sob investigação

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, 29, no Acre, logo após decolar do aeroporto internacional de Rio Branco, na capital do Estado. Os dez passageiros (um deles um bebê), o piloto e o copiloto da aeronave, não sobreviveram à queda, informou o governo em nota.

O voo era particular e o avião, do modelo Caravan, pertencia à empresa ART Taxi Aéreo. Em nota, a companhia informou que o acidente aconteceu às 7h21 do horário local e que a ocorrência "está sob investigação das agências competentes com as quais estamos prestando total e exclusiva colaboração".

A empresa também confirmou as 12 vítimas, sendo nove passageiros, dois tripulantes (piloto e copiloto) e um bebê recém-nascido.

O advogado da empresa, Thiago Abreu, informou que a aeronave, de prefixo PT-MEE, está regularizada e com a documentação e manutenções em dia. "Estamos todos voltados a amparar os familiares, providenciando psicólogos, assistência social e o translado dos familiares para o local do acidente."

Consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), consultado no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que a aeronave estava com a situação de Aeronavegabilidade normal e que tinha permissão da agência para fazer operações de táxi aéreo. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria em agosto de 2024.

O deslocamento, segundo o governo, tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. As vítimas não foram identificadas. "As causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes", afirmou a administração estadual.

O governo informou que viaturas do Corpo de Bombeiros, baseada no aeroporto e do 3º Batalhão, do bairro Rui Lino, foram acionadas para "reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida". A queda do avião provocou um alastramento de chamas no local do acidente.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Centro de Operações Aéreas (Cioper) também foram chamados.

"Diante da fatalidade, o governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave", afirmou a administração em nota. "Toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente", completou.

A A.R.T Táxi Aéreo atua no segmento de Táxi Aéreo no Norte do Brasil desde 2008, segundo consta no site da própria empresa. A companhia afirma que está homologada junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e informa que os usuários do serviço da A.R.T são "prefeituras, empresas de transporte de valores e clientes pessoa física". A sede da empresa fica na cidade de Itaituba, no Pará, e possui uma filial em Manaus, capital do Amazonas.