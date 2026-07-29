Quatro suspeitos e um PM morrem em tiroteio na Avenida Brasil, no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Quatro suspeitos e o policial militar Fernando Placido Roberto Rocha, de 38 anos, morreram na madrugada de quarta-feira, 29, durante uma perseguição seguida por troca de tiros entre policiais do batalhão de Polícia de Choque e criminosos na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, zona norte da cidade.

Além dos cinco mortos, outro policial militar, uma pessoa não identificada e outros dois suspeitos foram baleados. Os feridos foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, Hospital Federal de Bonsucesso e Hospital Municipal Salgado Filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência teve início em Guadalupe, após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) tentarem abordar dois veículos que saíram da comunidade Vila Kennedy e seguiam em direção à Penha.

Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, efetuaram disparos contra os policiais e fugiram, dando início a um cerco tático que resultou em confronto.

Dois policiais militares foram feridos e socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Uma terceira vítima, atingida na altura da Penha, também foi socorrida para a mesma unidade hospitalar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Infelizmente, um dos policiais, o cabo R. Rocha, não resistiu aos ferimentos. Na ação do BPChq em apoio ao BPVE, quatro suspeitos morreram e dois ficaram feridos, sendo encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao Hospital Municipal Salgado Filho", afirmou a PM.

De acordo com a PM, seis fuzis, três pistolas e uma granada foram apreendidos após o confronto.

O policial ingressou na Corporação em 2019 e era lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Até o momento, não há informações do velório e do sepultamento.