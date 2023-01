Quatro pessoas morrem em colisão entre helicópteros nesta segunda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A tragédia ocorreu na tarde desta segunda-feira (2) e será investigada pelas autoridades

Dois helicópteros colidiram na tarde desta segunda-feira (2) próximo ao parque temático Sea World em Main Beach, uma praia ao norte da Gold Coast, em Queensland, na Austrália. O acidente causou a morte quatro pessoas e deixou outras três gravemente feridas.

continua após publicidade .

Segundo Gary Worrell, inspetor interino de polícia, o acidente aconteceu quando um helicóptero estava pousando e o outro decolando.

Leia mais: Quatro pessoas, dentre elas, duas crianças, morrem em acidente no PR

continua após publicidade .

Assim que houve a colisão, banhistas e equipes de socorro se mobilizaram para socorrer as vítimas. “Membros do público e da polícia tentaram remover as pessoas e iniciaram os primeiros socorro”, disse Worrell.

John, que é uma testemunha do acidente, disse em uma entrevista à estação de rádio 3AW, de Melbourne, que os clientes do parque temático ouviram a batida.

Ele disse que a equipe do parque temático agiu rapidamente para fechar as áreas mais próximas ao acidente.



As autoridades locais informaram que vão investigar o caso.

Siga o TNOnline no Google News