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Quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na Serra do Rio do Rastro em SC

Ocupantes de um Ford Ka, incluindo uma criança de cinco anos, sofreram traumatismo cranioencefálico e foram hospitalizados

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 14.06.2026, 19:00:00 Editado em 14.06.2026, 21:08:48
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Reprodução/Redes Sociais



Um grave acidente na manhã deste domingo (14) na rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro, deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos. Um Ford Ka bateu na traseira de uma Mitsubishi Pajero, atingiu a mureta de proteção e um paredão de pedras às margens da rodovia. A ocorrência interditou a serra por cerca de duas horas.

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O acidente aconteceu por volta de 10h, no trecho entre Bom Jardim da Serra e Lauro Müller (SC). Conforme informações levantadas no local, o Ford Ka teria apresentado problemas mecânicos e colidiu na traseira da Pajero. Após o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a mureta de proteção seguido do paredão.

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Os quatro ocupantes do Ford Ka sofreram ferimentos graves. Um homem, 64 anos, e uma mulher, 62 anos, sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE) e foram encaminhados ao Hospital São José, em Criciúma (SC). A mulher foi levada de helicóptero pela Polícia Civil. Uma mulher, 58 anos, e uma criança, 5 anos, também com suspeita de TCE, foram encaminhadas ao Hospital Henrique Lage, em Lauro Müller. Os ocupantes da Pajero não sofreram ferimentos.


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Quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na Serra do Rio do Rastro em SC
AutorA ocorrência interditou a serra por cerca de duas horas e mobilizou várias equipes de resgate, além do Serviço Aeropolicial (Saer) - Foto: Divulgação/PMRv

A ocorrência mobilizou operação de resgate com atuação do Serviço Aeropolicial (Saer), Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante os trabalhos de socorro e remoção dos veículos, o trânsito precisou ser interrompido. A rodovia permaneceu bloqueada por cerca de duas horas e foi totalmente liberada nos dois sentidos por volta do meio-dia.

Serra do Rio do Rastro já foi eleita a estrada mais espetacular do mundo

A Serra do Rio do Rastro, cortada pela SC-390, é um dos principais cartões-postais de Santa Catarina. Localiza-se entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, a mais de 1.421 metros de altitude. O trajeto é caracterizado por subidas íngremes e curvas acentuadas, com mais de 250 curvas ao longo do percurso. A rodovia atravessa mata Atlântica densa e oferece mirantes com visão panorâmica que permite avistamento de pontos elevados de estados vizinhos em dias claros.

Em 2012, a SC-390 ganhou o título de "Carretera Asombrosa" (Estrada Espetacular) em uma enquete feita por um jornal espanhol que elegeu as estradas mais incríveis do mundo. A Serra do Rio do Rastro lidera o ranking com 41.789 pontos, enquanto a segunda colocada tem apenas 9.574. A rodovia competiu com estradas de diversos países, como Noruega, China, Chile, Argentina, Bolívia, França, Estados Unidos e Japão.

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