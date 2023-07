Quatro pessoas da mesma família morrem após carro cair de ponte

As vítimas morreram no local

Uma tragédia vitimou quatro pessoas da mesma família nesse domingo, dia 16 de julho, em Doverlândia, Goiás. O carro em que as vítimas estavam saiu da rodovia e caiu em um córrego. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, pai, mãe e filhos viajavam pela GO-461 quando, em um certo trecho, o homem perdeu o controle da direção e caiu de uma dentro do córrego.

O carro parou com as rodas viradas para cima, o que provocou o afogamento da família dentro do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para atender a ocorrência, mas apenas puderam constatar os óbitos.



O pai tinha 36 anos e a mulher, 29. Os filhos eram uma criança de 3 anos e um bebê de 8 meses.

A Polícia Técnico-Científica do município de Mineiros foi acionada para realizar a perícia no local. O veículo foi entregue ao gerente de uma fazenda onde uma das vítimas trabalhava.



