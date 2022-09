Quatro nomes que podem ser convocados para a Seleção, conforme Tite

Da Redação

É de interesse dos torcedores apostarem na Copa do Mundo; saiba como fazer

O ano de 2022 é marcado pela Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro pela primeira vez na história. Com isso, a expectativa que sempre é grande está ainda maior entre os brasileiros, já que os jogos começam apenas após o encerramento da temporada de futebol no país.

A Copa do Mundo é uma competição que para todo o planeta, pois é de interesse dos torcedores, apostadores que utilizam casas como a Bet365 e até mesmo pessoas que não são muito ligadas no futebol, mas param para assistir ao evento que ocorre de quatro em quatro anos.

Além disso, a ansiedade fica nas alturas entre os jogadores que não tem lugares cativos na seleção, mas possuem chances de convocação.

Para apimentar isso, o treinador Tite citou quatro nomes que jogam no Brasil e estão no radar de monitoramento. São eles: Pedro, Gabriel Barbosa e Éverton Ribeiro, todos do Flamengo, além do artilheiro do Goiás, Pedro Raul.

Vale lembrar que a previsão oficial para a convocação é em 9 de setembro, mas o treinador Tite tem até o dia 21 de outubro para entregar uma lista com 55 nomes pré-convocados, depois precisa chegar a 26 jogadores em 14 de novembro.





Como os jogadores citados estão atualmente?

Dentre os quatro citados, Gabriel Barbosa é quem mais recebeu convocações de Tite, porém, com poucos minutos em campo, já que não agradou.

O jogador sempre é mencionado em possíveis listas da seleção, mas não vive os seus melhores momentos, até mesmo mudando um pouco de posição, atuando mais aberto.

Outro jogador que já recebeu oportunidades é Éverton Ribeiro. Após passar por um período de baixa, o meia-atacante cresceu no momento certo e voltou a ser um dos principais jogadores do Flamengo.

E por falar em jogador do Flamengo, Pedro é a sensação do momento. O centroavante finalmente ganhou uma sequência entre os titulares e está correspondendo à altura. Ele é o artilheiro da Copa Libertadores com 11 gols em 11 jogos.

Por fim, o único jogador da lista que não está no Rubro-Negro é Pedro Raul. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o jogador do Goiás chama a atenção pelo seu faro de gol e repertório, balançando as redes de cabeça e finalizando com as duas pernas.

Os três centroavantes brigam pela mesma vaga, mas tem ampla concorrência. Já Éverton briga por um lugar no meio-campo, pois as pontas estão praticamente fechadas.

A tendência é que nenhum chegue a realmente receber uma convocação para a Copa de 2022, mas Pedro é quem tem mais chances.





