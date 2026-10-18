Quatro ministros desembarcam em Manaus para reforçar combate a incêndios e fumaça

Quatro ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcaram em Manaus neste domingo, 18, para coordenar ações de combate aos incêndios que provocaram uma grave crise de fumaça na capital amazonense. A mobilização ocorre após um apelo do prefeito Renato Junior (Avante) ao governo federal e inclui a instalação de um Estado-Maior das Forças Armadas e o emprego de 16 aeronaves nas operações.

A comitiva é formada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; da Defesa, José Múcio Monteiro; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Segundo Renato Junior, Lula telefonou ao prefeito, acompanhado do senador Eduardo Braga (MDB), para tratar da crise e do envio dos representantes do governo federal.

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De acordo com Wellington César, o Ministério da Defesa determinou a instalação do Estado-Maior, enquanto R$ 11 milhões já foram destinados ao Estado para as operações. O ministro afirmou que as pastas envolvidas estão autorizadas a ampliar os recursos conforme a necessidade e que as forças federais também acompanharão possíveis práticas criminosas relacionadas aos incêndios.

A crise se agravou nos últimos dias. Conforme dados da Defesa Civil de Manaus divulgados pela prefeitura à Broadcast, o Amazonas registrou 705 focos de calor no sábado, 17, ante 226 na sexta-feira, 16. Na manhã de sábado, a concentração de partículas finas (PM2,5) na capital chegou a 401,4 microgramas por metro cúbico, índice classificado como péssimo pelo órgão municipal.

Diante da situação, a Prefeitura de Manaus se reunirá nesta segunda-feira, 19, às 9h, com a equipe de meteorologia para avaliar uma nova suspensão das aulas, por períodos de 24 a 72 horas, que poderá incluir a rede particular de ensino. As atividades na rede municipal já haviam sido suspensas em razão dos riscos à saúde. Na terça-feira, 20, está prevista a instalação de uma base da Força Nacional do SUS na capital.