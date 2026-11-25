Um curto-circuito em um cabo de aço em um trem, agravado pela falha de uma subestação elétrica construída em 1955, provocou o incêndio em uma composição da Linha 12-Safira em 23 de julho. A divulgação das causas do acidente foi feita nesta quarta-feira, 25, véspera da retomada da operação comercial das linhas 11-Coral e 12-Safira pela Trivia Trens.

A concessionária volta a assumir o controle dos ramais sem a supervisão direta da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), quatro meses depois de ter sido afastada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O motivo foi uma sequência de falhas nos primeiros dias de operação.

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As justificativas que mostram as causas do incêndio fazem parte de um relatório da Comissão Permanente de Segurança (Copese), órgão interno das operadoras de transporte sobre trilhos de São Paulo.

Segundo o documento, o cabo que entrou em curto-circuito deveria suportar 300 mil quilômetros de operação, mas se rompeu antes de atingir 100 mil quilômetros.

O problema ganhou maiores proporções, pois a subestação Sebastião Gualberto, construída em 1955, de acordo com a concessionária, não interrompeu o fornecimento de energia. Isso provocou uma elevação de energia, que levou ao rompimento da rede aérea e ao desligamento do sistema elétrico. Passageiros precisaram desembarcar e caminhar pelos trilhos.

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Segundo Claudio Andrade, CEO da Trivia, os cabos foram substituídos e os trens passaram por várias inspeções nos últimos meses. A empresa também afirma ter intensificado os procedimentos de acompanhamento da infraestrutura.

"Cada um desses eventos isoladamente não gera um problema dessa natureza. Atuamos para evitar cada uma dessas ocorrências. Todos os trens foram inspecionados e todos os cabos foram substituídos. Agora a inspeção é mais constante", afirmou.

Durante a operação comercial assistida, prevista em contrato por 12 meses, as atividades continuam sob fiscalização da Artesp, inclusive de forma presencial.

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A mudança que começa amanhã, 26, encerra a etapa de acompanhamento direto da CPTM nas linhas 11 e 12, iniciada após o acidente de julho.

A Trivia já havia retomado, em 26 de outubro, a operação comercial da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto. Desde então, assumiu gradualmente as atividades das linhas 11 e 12, ainda sob supervisão da CPTM.

Falhas marcaram primeira tentativa de transferência

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A Trivia venceu, em março de 2025, o leilão do Lote Alto Tietê, que reúne as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além do Expresso Aeroporto.

Problemas registrados na primeira tentativa de assumir integralmente levantaram questionamentos sobre a preparação da empresa e a fiscalização do poder público.

A concessionária assumiu pela primeira vez a operação comercial das linhas do Lote Alto Tietê em 21 de julho. Nos dias seguintes, foram registradas falhas operacionais, problemas de circulação e superlotação. A situação se agravou em 23 de julho, quando um trem da Linha 12-Safira pegou fogo perto da Estação Tatuapé, na zona leste da capital.

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O episódio provocou a interrupção da circulação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além de afetar o Expresso Aeroporto.

No dia seguinte, 24 de julho, a Artesp determinou o afastamento cautelar da concessionária da operação exclusiva por até 90 dias. A CPTM voltou a responder pelo serviço, enquanto a Trivia acompanhava as atividades e realizando treinamentos. A empresa apresentou um plano de ação para situações de emergência validado pela Artesp.

O acidente também motivou cobranças do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e a abertura de um inquérito civil pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

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IPT fará perícia sobre incêndio

Paralelamente à retomada da operação, a Artesp autorizou a contratação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para realizar uma perícia sobre o incêndio de julho. O contrato, no valor de R$ 745,88 mil, prevê prazo de execução de 90 dias.

O objetivo é aprofundar a investigação das causas do acidente ferroviário e compreender os fatores que contribuíram para a ocorrência. O trabalho do IPT será uma etapa adicional de apuração, distinta do relatório elaborado pela Copese, como explica André Isper, presidente da Artesp.

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"O objetivo não é criticar o relatório da Copese, mas sim validar as conclusões para o que não deve ser feito. A intenção é trazer mais segurança interna para a agência".