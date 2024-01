Quatro jovens morrem dentro de BMW em Balneário Camboriú

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta segunda-feira (1º), quatro pessoas morreram depois que foram encontradas com com parada cardiorrespiratória dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

A suspeita é de morte por intoxicação por monóxido de carbono, vazamento de gás ou uso de drogas - ou algumas dessas situações associadas, segundo informou ao g1 o delegado Bruno Effori.

Ainda de acordo com o delegado, cinco jovens estavam no interior veículo, que tinha placas de Minas Gerais. Entre eles três homens e duas mulheres. Uma delas sobreviveu. As identificações ainda não foram divulgadas.

Ela contou para a polícia que tinha muito trânsito na saída da cidade após a festa e, por isso, o grupo decidiu parar para descansar antes de seguir viagem.

A mulher, que foi levada para exame de corpo de delito, também disse que chegou a sair do carro pra ir no banheiro algumas vezes e achou que os amigos e o namorado estavam dormindo.

Ao todo, eram 3 homens e duas mulheres dentro do carro. O mais velho entre os que perderam a vida, conforme o delegado, tinha 24 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

