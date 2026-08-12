Quatro homens são mortos em chacina ao irem cobrar dívida de R$ 250 mil em GO

Os suspeitos, um policial militar da reserva, o filho dele e um terceiro homem fugiram e ainda não foram localizados pela polícia

Quatro homens saíram de São João d'Aliança (GO) nesta terça-feira (11) para cobrar uma dívida de R$ 250 mil referente à compra de um caminhão do tipo prancha. Eles foram até a casa de um policial militar da reserva, no Setor Parque Lago, em Formosa (GO), e foram recebidos a tiros. As quatro vítimas morreram no local. Os suspeitos, o policial militar da reserva, o filho dele e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás, fugiram e até o momento não foram localizados.

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Quem eram os homens assassinados

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As vítimas foram identificadas como Luiz Antônio Rodrigues, de 58 anos, natural de São João d'Aliança (GO); Gustavo Fernandes Graças, de 30 anos, ex-secretário municipal de Agricultura e Transportes de São João d'Aliança entre 2017 e 2019; André Luiz Ferreira Silva, de 41 anos, conhecido como Tarobá; e Gustavo Aurélio Miguel, de 31 anos. André e Gustavo Aurélio eram naturais de Casa Branca (SP) e integravam uma comunidade cigana.

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Luiz Antônio Rodrigues era sogro de Gustavo Fernandes Graças. As duas vítimas de São João d'Aliança saíram da cidade para realizar a cobrança. O município de São João d'Aliança decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-secretário.

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Vítimas foram alvo de ao menos 30 tiros

O crime ocorreu por volta das 14h. As vítimas chegaram ao endereço em uma caminhonete Volkswagen Amarok. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo parou na frente da residência e foi imediatamente alvejado por dezenas de disparos. Ao todo, foram efetuados pelo menos 30 tiros. Antes de fugir, os suspeitos apagaram as imagens de segurança da casa.

A caminhonete foi atingida por cerca de 25 disparos. As quatro vítimas morreram ainda no local, dentro do veículo. Segundo o delegado José Antônio Sena, responsável pelo caso, "a caminhonete, ao parar, já foi alvejada por dezenas de disparos. Os três envolvidos, que aparecem em uma filmagem, empregaram fuga e estamos em busca deles".

Suspeitos seguem foragidos

Os principais suspeitos são um policial militar da reserva, o filho dele e um terceiro homem. O delegado afirmou que todos os envolvidos foram identificados, mas nenhum havia sido localizado até a última atualização. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

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Segundo a Polícia Civil, as vítimas haviam registrado um boletim de ocorrência por estelionato contra o grupo suspeito. Há também a suspeita de que as vítimas atuassem como agiotas, fazendo empréstimos, mas a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado exclusivamente pela dívida do caminhão.

Caso é semelhante ao dos cobradores de Icaraíma (PR)

A investigação aponta semelhanças entre o crime em Goiás e um caso registrado há um ano em Icaraíma, no Paraná. Na ocasião, quatro homens também desapareceram após tentar cobrar uma dívida com valor aproximado de R$ 255 mil. Os corpos foram localizados 44 dias depois, enterrados em uma propriedade rural. Os suspeitos da chacina no Paraná — pai e filho — seguem foragidos e tiveram os nomes incluídos na lista vermelha da Interpol. A Polícia Civil investiga a ligação entre os dois casos.