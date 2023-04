Quatro crianças são mortas em ataque a creche em SC

Da Redação

As outras crianças já foram retiradas e entregues aos pais

Uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí em Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças morreram e uma está em estado grave após um homem, de 25 anos, invadir a instituição com uma machadinha.

A creche Cantinho Bom Pastor é particular e fica localizada na Rua dos Caçadores, no bairro da Velha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem invadiu o local no início da manhã, atacou as crianças e funcionários e depois se entregou às autoridades.

O Governo de Santa Catarina aponta, até o momento, a morte de quatro crianças e cinco feridas.

As vítimas fatais já foram identificadas. Trata-se de três meninos e uma menina:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos;

Bernardo Pabest da Cunha - 4 anos;

Larissa Maia Toldo - 7 anos;

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos.

"A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano, onde ele obteve informações", disse o delegado Ulisses Gabriel.

A Polícia Civil (PC) e equipes do Instituto Médico Legal (IML) estão no local. Todas as crianças que estavam na escola já foram retiradas pela polícia e entregues aos pais.

Conforme as forças de segurança, o homem responsável pelo ataque, de 25 anos, pulou o muro da creche e investiu contra as crianças utilizando uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça.

A PC informou que o autor do crime já tem passagens por porte de drogas, lesão e dano.

O ataque na cidade catarinense ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante.





Luto oficial

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, publicou uma nota de pesar pela tragédia que abala a cidade de Blumenau, nesta quarta-feira (5). O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias pelo ocorrido.



Veja abaixo:

"É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor."

