Quatro corpos são encontrados em terreno no Sacomã, zona sul de SP

Três corpos foram encontrados em um terreno no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira, 25, e um quarto corpo foi localizado no local na tarde desta terça-feira, 26.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou, em nota, que os três primeiros corpos foram localizados por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que realizava patrulhamento na região de Heliópolis.

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Os guardas identificaram uma área de vegetação com forte odor e sinais de terra remexida na Rua Anísio Spíndola Teixeira e, ao se aproximarem para averiguar, encontraram três corpos enterrados.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou na tarde desta segunda que foi localizado um quarto corpo. Segundo a SSP-SP, as vítimas ainda não foram identificadas.

A perícia foi acionada. O caso foi registrado no 26° Distrito Policial, do Sacomã, e é investigado como homicídio por meio de inquérito policial no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A equipe da unidade prossegue com as diligências visando a identificação dos quatro corpos.