Quatro cassinos clandestinos são alvo de operação da Polícia Civil em bairros nobres de SP

A Polícia Civil de São Paulo fechou na noite da quinta-feira, 17, quatro cassinos clandestinos em áreas nobres da capital paulista. A ação foi deflagrada após um trabalho de inteligência que mapeou e localizou os endereços mantidos de forma sigilosa para atender clientes de alta renda nos bairros de Pinheiros, Moema, Itaim Bibi e Santa Cecília.

A operação contou com o apoio de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER). Ao entrarem nos imóveis, os policiais encontraram uma estrutura completa de jogos de azar, segundo a Polícia Civil.

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No momento da operação, a polícia encontrou dezenas de funcionários e apostadores no interior dos estabelecimentos. Todos foram conduzidos às delegacias correspondentes de cada circunscrição para prestar esclarecimentos.

Após prestarem depoimento, os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando intimados e foram liberados.

A Polícia Científica realizou a perícia nos quatro endereços para coletar provas e catalogar o material ilegal.

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Ao todo, foram apreendidas máquinas caça-níqueis, terminais de cartão de crédito e débito utilizados para transacionar as apostas, além de documentos contábeis, cadernos de anotações e outros objetos estratégicos para a continuidade do processo criminal.

Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam para identificar e responsabilizar os reais proprietários e financiadores da rede clandestina de jogos de azar na capital.