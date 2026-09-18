Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Quatro cassinos clandestinos são alvo de operação da Polícia Civil em bairros nobres de SP

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de São Paulo fechou na noite da quinta-feira, 17, quatro cassinos clandestinos em áreas nobres da capital paulista. A ação foi deflagrada após um trabalho de inteligência que mapeou e localizou os endereços mantidos de forma sigilosa para atender clientes de alta renda nos bairros de Pinheiros, Moema, Itaim Bibi e Santa Cecília.

A operação contou com o apoio de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER). Ao entrarem nos imóveis, os policiais encontraram uma estrutura completa de jogos de azar, segundo a Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No momento da operação, a polícia encontrou dezenas de funcionários e apostadores no interior dos estabelecimentos. Todos foram conduzidos às delegacias correspondentes de cada circunscrição para prestar esclarecimentos.

Após prestarem depoimento, os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando intimados e foram liberados.

A Polícia Científica realizou a perícia nos quatro endereços para coletar provas e catalogar o material ilegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, foram apreendidas máquinas caça-níqueis, terminais de cartão de crédito e débito utilizados para transacionar as apostas, além de documentos contábeis, cadernos de anotações e outros objetos estratégicos para a continuidade do processo criminal.

Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam para identificar e responsabilizar os reais proprietários e financiadores da rede clandestina de jogos de azar na capital.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CASSINOS CLANDESTINOS/SP/POLÍCIA/OPERAÇÃO/FECHAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV