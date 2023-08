Quatro apostas dividem prêmio da Mega-Sena; quina saiu na região

O resultado da Mega-Sena 2.620 com prêmio de R$ 116.232.513,11 milhões foi divulgado neste sábado (12), em São Paulo, e quatro apostas cravaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio. Cada ganhador vai receber R$ 29.058.128,28. Este foi o segundo maior prêmio pago pela Mega-Sena em 2023.

continua após publicidade

As apostas ganhadoras do prêmio máximo foram de Uberaba (MG), duas de Sinop (MT) e uma de Fortaleza (CE). Nenhum apostador do Paraná acertou as 6 dezenas da Mega Sena, mas um apostador de de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, fez a quina com uma aposta simples e vai levar RS 23.042, 04.

As apostas de Sinop, no Mato Grosso, foram feitas no mesmo local, a lotérica Sinop. O jogo de Uberaba foi feito na lotérica Treze Loterias. Já a aposta do Ceará, foi realizada através dos canais eletrônicos da Caixa.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apostador do Paraná ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil

Todos os quatro ganhadores fizeram apostas simples, escolhendo 6 dezenas das 60 disponíveis e gastando R$ 5,00.

Os números sorteados neste sábado foram: 04 - 06 - 13 - 21 - 26 - 28

continua após publicidade

Outras 404 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 23.042,04. Os 21.667 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 613,76 cada.

Estimativa de prêmio do próximo concurso para a quarta-feira, dia 16, é de R$ 3.500.000,00.

Siga o TNOnline no Google News