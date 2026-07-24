Quatro apostadores faturam R$ 219 mil cada ao acertarem as 15 dezenas da Lotofácil

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 3743, e premiou dois apostadores de Ibirapitanga (BA), um de Taubaté (SP) e outro de Araguaina (TO), com R$ 219.528,17 cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 317 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 829,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11415 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 126837 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 595116 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.