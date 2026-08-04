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Quase duas pessoas são vítimas de acidentes com a rede elétrica no Brasil por dia, diz Abradee

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 17:05:00 Editado em 04.08.2026, 17:13:37
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Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) aponta que aproximadamente duas pessoas por dia são vítimas de acidentes com a rede elétrica no Brasil. O dado considera o ano de 2025, quando 703 acidentes envolvendo a rede elétrica foram registrados no país, o equivalente a quase duas ocorrências por dia.

Ainda segundo o levantamento divulgado, entre as principais causas dos acidentes registrados estão atividades da construção civil, operações com equipamentos próximos à rede elétrica, cabos energizados no solo, ligações clandestinas e furto de cabos. Foi também informado que a construção civil segue liderando as estatísticas nacionais, com 227 ocorrências.

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A entidade que representa as distribuidoras de energia elétrica lançou a campanha "Agosto Vermelho", em referência ao risco envolvendo a rede elétrica e a necessidade da prevenção. O alerta aponta que, diferentemente de outros tipos de acidentes, a eletricidade muitas vezes não apresenta sinais aparentes de perigo.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia menciona, por exemplo, a necessidade de evitar improvisos em instalações, bem como o reforço nos cuidados durante obras, reformas e atividades próximas à rede.

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ENERGIA/REDE ELÉTRICA/ACIDENTES/ABRADEE/ESTUDO
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